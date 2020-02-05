Накануне, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны очередные матчи.
В частности, "Аризона Койотс" на родной "Хила Ривер-Арена" принимала "Чикаго Блэк Хокс".
Матч завершился победой гостей в серии буллитов - 2:3.
Несмотря на проигрыш, одним из лучших в составе хозяев был вратарь Антти Раанта.
В одном из эпизодов 30-летний финн отбил удар игрока "Чикаго" легендарным "Ударом скорпиона" в стиле колумбийского футбольного вратаря Рене Игиты.
SAVE OF THE YEAR?! 🦂 pic.twitter.com/4vjypFIS80— Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) February 2, 2020