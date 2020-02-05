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В матче НХЛ вратарь повторил легендарный "Удар скорпиона"

Антти Раанта был находчив.

В матче НХЛ вратарь повторил легендарный "Удар скорпиона"
Фото: скриншот

Накануне, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны очередные матчи.

В частности, "Аризона Койотс" на родной "Хила Ривер-Арена" принимала "Чикаго Блэк Хокс".

Матч завершился победой гостей в серии буллитов - 2:3.

Несмотря на проигрыш, одним из лучших в составе хозяев был вратарь Антти Раанта.

В одном из эпизодов 30-летний финн отбил удар игрока "Чикаго" легендарным "Ударом скорпиона" в стиле колумбийского футбольного вратаря Рене Игиты.

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