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Украинец Лень стал участником обмена в НБА

Алексей переехал на Западное побережье США.

Украинец Лень стал участником обмена в НБА
Алексей Лень
Фото: Soarting Down South

Украинский центровой Алексей Лень стал участником обмена между "Атлантой Хокс" и "Сакраменто Кингс" и теперь будет выступать в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции.

Добавим, что вместе с украинцем в Калифорнию отправился форвард Джабари Паркер, а в обратном направлении последует Дуэйн Дэдмон.

Кроме того, "Сакраменто" отдал свои пики второго раунда этого и следующего годов.

Лень попрощался с "Хокс", оставив короткое и лаконичное сообщение в Instagram.

"Спасибо, Атланта", - написал Алексей.

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