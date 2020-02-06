Украинец Лень стал участником обмена в НБА

Украинский центровой Алексей Лень стал участником обмена между "Атлантой Хокс" и "Сакраменто Кингс" и теперь будет выступать в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции.
Добавим, что вместе с украинцем в Калифорнию отправился форвард Джабари Паркер, а в обратном направлении последует Дуэйн Дэдмон.
Кроме того, "Сакраменто" отдал свои пики второго раунда этого и следующего годов.
Лень попрощался с "Хокс", оставив короткое и лаконичное сообщение в Instagram.
"Спасибо, Атланта", - написал Алексей.