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В американском студенческом баскетболе произошла красочная драка женских команд

Эмоции захлестнули девушек.

В американском студенческом баскетболе произошла красочная драка женских команд
Фото: скриншот

Во время баскетбольного матча между университетами "Алабамы Стэйт" и "Южного Техаса" спортсменки устроили яркую драку прямо на паркете.

В массовой потасовке участвовали несколько десятков человек.

Девушки не смогли справится со своими эмоциями и противостояние переросло в жестокое побоище.

Досталось даже судейскому столику, который был перевернут.

Стоит отметить, что данный эпизод уже был рассмотрен руководством конференции. Как итог - 10 баскетболисток и два тренера получили дисквалификацию. Также, каждый университет заплатит по 5 тыс. долл. штрафа.

Добавим, что драки в американском студенческом баскетболе – явление не единичное.

Ранее сообщалось, что баскетбольное дерби в NCAA также завершилось массовой дракой.

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