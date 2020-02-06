Во время баскетбольного матча между университетами "Алабамы Стэйт" и "Южного Техаса" спортсменки устроили яркую драку прямо на паркете.

В массовой потасовке участвовали несколько десятков человек.

Девушки не смогли справится со своими эмоциями и противостояние переросло в жестокое побоище.

Досталось даже судейскому столику, который был перевернут.

Стоит отметить, что данный эпизод уже был рассмотрен руководством конференции. Как итог - 10 баскетболисток и два тренера получили дисквалификацию. Также, каждый университет заплатит по 5 тыс. долл. штрафа.

Knucks were being chucked at the Texas Southern - Alabama State women’s basketball game last night @thisleague pic.twitter.com/m4gJUvpk2u — Barstool Sports (@barstoolsports) February 4, 2020

Добавим, что драки в американском студенческом баскетболе – явление не единичное.

Ранее сообщалось, что баскетбольное дерби в NCAA также завершилось массовой дракой.