Олимпийские игры-2020 в Токио получили свой слоган

Олимпиада-2020 в Токио получила свой официальный девиз: "United by emotions" (Объединены эмоциями), сообщается на официальном сайте Игр.

"Благодаря спорту люди могут испытывать разнообразные эмоции. В 2020 году соревнования в Токио дадут возможность ощутить смелость и дух соревнований. Сила спорта в том, чтобы благодаря эмоциям объединять людей", - сказано в заявлении организаторов.

Ранее официальные роботы-талисманы летней Олимпиады-2020 и Паралимпиады получили имена - "Мирайтова", что в переводе с японского означает "будущее" (мирай) и "вечность" (това), а также "Сомейти" - производное от названия разновидности сакуры, которое созвучно английскому "so mighty" - "такой могучий".

Сообщалось, что Олимпиада в Токио должна пройти по графику, несмотря на вспышку коронавируса в Китае.

Олимпиада начнется 24 июля в столице Японии и продлится до 9 августа.