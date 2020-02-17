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Украина на чемпионате Европы по борьбе с 13-ю медалями заняла второе место по количеству наград

Украинцев обошли лишь россияне.

Украина на чемпионате Европы по борьбе с 13-ю медалями заняла второе место по количеству наград
Фото: ukrwrestling.com.ua/

В столице Италия завершился чемпионат Европы по борьбе.

Сборная Украины завоевала 13 наград – 2 золотые, 3 серебряные и 8 бронзовых. По общему количеству наград украинцы поделили 2-3 место с командой Азербайджана, уступив лишь россиянам, у которых 22 награды.

В олимпийском подсчете сборная Украины заняла четвертое место в медальном зачете, поскольку завоевала всего 2 "золота" (из 30 возможных). У Болгарии и Беларуси по три золотых награды, у России - 9.

Что касается отдельных видов, то в женской борьбе Украина набрала 155 баллов и заняла второе общекомандное место. Борцы греко-римского стиля стали шестыми с 81 баллом, а вольного стиля лишь восьмыми (64). Во всех трех категориях победу одержали россияне.

Отметим, что на чемпионате Европы-2019 в Бухаресте украинцы выиграли 10 медалей, но сразу 5 из них были золотыми.

Медальный зачет чемпионата Европы:

  1. Россия (9+6+7)
  2. Болгария (3+2+1)
  3. Беларусь (3+1+4)
  4. УКРАИНА (2+3+8)
  5. Азербайджан (2+2+9)
  6. Армения (2+0+3)
  7. Норвегия (2+0+1)
  8. Турция (1+3+5)
  9. Грузия (1+3+4)
  10. Италия (1+2+1)
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