Украина на чемпионате Европы по борьбе с 13-ю медалями заняла второе место по количеству наград

В столице Италия завершился чемпионат Европы по борьбе.
Сборная Украины завоевала 13 наград – 2 золотые, 3 серебряные и 8 бронзовых. По общему количеству наград украинцы поделили 2-3 место с командой Азербайджана, уступив лишь россиянам, у которых 22 награды.
В олимпийском подсчете сборная Украины заняла четвертое место в медальном зачете, поскольку завоевала всего 2 "золота" (из 30 возможных). У Болгарии и Беларуси по три золотых награды, у России - 9.
Что касается отдельных видов, то в женской борьбе Украина набрала 155 баллов и заняла второе общекомандное место. Борцы греко-римского стиля стали шестыми с 81 баллом, а вольного стиля лишь восьмыми (64). Во всех трех категориях победу одержали россияне.
Отметим, что на чемпионате Европы-2019 в Бухаресте украинцы выиграли 10 медалей, но сразу 5 из них были золотыми.
Медальный зачет чемпионата Европы:
- Россия (9+6+7)
- Болгария (3+2+1)
- Беларусь (3+1+4)
- УКРАИНА (2+3+8)
- Азербайджан (2+2+9)
- Армения (2+0+3)
- Норвегия (2+0+1)
- Турция (1+3+5)
- Грузия (1+3+4)
- Италия (1+2+1)