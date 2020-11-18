Збірна України вилетіла чартерним рейсом з Цюриха до Києва

Матч зі збірною Швейцарії скасовано через коронавірус в українській команді.

Збірна України з футболу в середу, 18 листопада, після скасування матчу Ліги націй зі Швейцарією вилетіла чартерним рейсом до Києва.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

"О 10:45 відбувся виїзд двох командних автобусів (така кількість автотранспорту є вимогою для перевезення команд під час пандемії) до аеропорту Цюриха. На 14:00 за Європою призначено виліт чартерного рейсу до Києва. Після приземлення в рідній столиці заключний у 2020 році збір синьо-жовтих буде завершено", - йдеться в повідомленні на сайті УАФ.

Фото: uaf.ua

Після прибуття до Борисполя всі члени української делегації здадуть ПЛР-тести у спеціально відведеному для цього приміщенні аеропорту.

Матч Швейцарія – Україна скасували через позитивні тести на COVID-19 у Руслана Малиновського, Сергія Кривцова і Жуніора Мораєса. Проти проведення гри виступила влада кантону Люцерн.