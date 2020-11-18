Збірна Німеччини з футболу зазнала найбільшої поразки в офіційних матчах

Напередодні в Севільї збірні Іспанії та Німеччини в підсумковому матчі групи А4 Ліги націй розіграли путівку до "Фіналу чотирьох".
Забивши в кожному таймі по три голи, господарі завдали гостям нищівної поразки - 6:0.
Зазначимо, що за весь матч підлеглі Йоахіма Льова не завдали в створ воріт жодного удару.
Для Бундестім ця поразка стала найбільшою за 89 років. Нагадаємо, 1931 року німці програли команді Австрії в товариському матчі з аналогічним рахунком.
Germany have suffered their heaviest defeat in 89 years.— Squawka Football (@Squawka) November 17, 2020
Joachim Low's days are numbered. pic.twitter.com/ygG8Kyrujo
При цьому в офіційних поєдинках ця поразка стала для збірної Німеччини найбільшою в історії. До матчу в Севільї найбільшою невдачею команди була поразка від Угорщини на Чемпіонаті світу-1954 - 3:8.
Крім того, голкіпер Бундестім Мануель Ноєр уперше за свою професійну кар'єру пропустив 6 + голів у змагальній грі.