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Збірна Німеччини з футболу зазнала найбільшої поразки в офіційних матчах

Учора був не найкращий вечір для Бундестім.

Йоахім Льов
Фото: EPA/UPG
Йоахім Льов

Напередодні в Севільї збірні Іспанії та Німеччини в підсумковому матчі групи А4 Ліги націй розіграли путівку до "Фіналу чотирьох".

Забивши в кожному таймі по три голи, господарі завдали гостям нищівної поразки - 6:0.

Зазначимо, що за весь матч підлеглі Йоахіма Льова не завдали в створ воріт жодного удару.

Для Бундестім ця поразка стала найбільшою за 89 років. Нагадаємо, 1931 року німці програли команді Австрії в товариському матчі з аналогічним рахунком.

При цьому в офіційних поєдинках ця поразка стала для збірної Німеччини найбільшою в історії. До матчу в Севільї найбільшою невдачею команди була поразка від Угорщини на Чемпіонаті світу-1954 - 3:8.

Крім того, голкіпер Бундестім Мануель Ноєр уперше за свою професійну кар'єру пропустив 6 + голів у змагальній грі.

Мануель Нойер
Фото: EPA/UPG
Мануель Нойер
Додамо, що ця гра була для вихованця "Шальке" 96-ю за збірну і він вийшов на перше місце за кількістю поєдинків за національну команду серед воротарів. До цього рекорд належав Зеппу Маєру, який зараз займає посаду тренера воротарів у збірній.

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