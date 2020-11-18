Збірна Німеччини з футболу зазнала найбільшої поразки в офіційних матчах

Учора був не найкращий вечір для Бундестім.

Фото: EPA/UPG Йоахім Льов

Напередодні в Севільї збірні Іспанії та Німеччини в підсумковому матчі групи А4 Ліги націй розіграли путівку до "Фіналу чотирьох".

Забивши в кожному таймі по три голи, господарі завдали гостям нищівної поразки - 6:0.

Зазначимо, що за весь матч підлеглі Йоахіма Льова не завдали в створ воріт жодного удару.

Для Бундестім ця поразка стала найбільшою за 89 років. Нагадаємо, 1931 року німці програли команді Австрії в товариському матчі з аналогічним рахунком.

Germany have suffered their heaviest defeat in 89 years.



Joachim Low's days are numbered. pic.twitter.com/ygG8Kyrujo — Squawka Football (@Squawka) November 17, 2020

При цьому в офіційних поєдинках ця поразка стала для збірної Німеччини найбільшою в історії. До матчу в Севільї найбільшою невдачею команди була поразка від Угорщини на Чемпіонаті світу-1954 - 3:8.

Крім того, голкіпер Бундестім Мануель Ноєр уперше за свою професійну кар'єру пропустив 6 + голів у змагальній грі.

Фото: EPA/UPG Мануель Нойер

Додамо, що ця гра була для вихованця "Шальке" 96-ю за збірну і він вийшов на перше місце за кількістю поєдинків за національну команду серед воротарів. До цього рекорд належав Зеппу Маєру, який зараз займає посаду тренера воротарів у збірній.