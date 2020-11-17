Харден відмовився від рекордного контракту з "Г'юстоном Рокетс" із зарплатою в $51,5 млн на рік

Зірка НБА і лідер "Г'юстона Рокетс" Джеймс Харден відмовився підписувати новий контракт із клубом, де йому запропонували річну зарплату в $51,5 млн на рік, повідомляє ESPN.com.

У розрахованому на два роки контракті від "Г'юстона" фігурували $103 млн. Але угода набула б чинності тільки 2023 року, після завершення чинної.

Якби Харден продовжив нинішню, то став би першим в історії гравцем НБА з річним окладом понад $50 млн на рік.

Нагадаємо, раніше Харден попросив керівництво "Г'юстона" обміняти його в іншу команду.