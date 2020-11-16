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У матчі Першої ліги поліція кийками припинила хуліганство фанатів

Поєдинок "Верес" - "Волинь" запам'ятається не тільки грою.

Фото: YouTube

У матчі 13-го туру Першої ліги зустрічалися принципові суперники - "Верес" приймав "Волинь".

Дискваліфікація наставника господарів Юрія Вірта не знижувала градус напруги. В таких умовах футболісти не могли грати прісно.

Дійсно, в Млинові обома командами був продемонстрований дуже насичений і інтенсивний футбол. Справжній бій в справжньому дербі, в якому було і вилучення, і не забитий пенальті.

В підсумку верх здобув "Верес" - 2:0.

Під стать командам жорсткий поєдинок влаштували і фани "Волині" з місцевими поліцейськими.

Під завісу зустрічі вболівальники "Волині" запалили фаєри і кинулися на поле. При цьому стюарди навіть не намагалися припинити хуліганство. Шанс показати себе у всій красі отримали правоохоронці. Представники поліції при затриманні використовували весь свій арсенал, включаючи гумові кийки.

Футболісти намагалися заступитися за своїх фанів, але правоохоронці вирішили самостійно ліквідувати інцидент.

Додамо, що в турнірній таблиці команди набрали по 21 очку і ділять 3-4 місце. А лідирує "Чорноморець" - одесити набрали 27 очок.

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