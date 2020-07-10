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Лідер Першої ліги "Агробізнес" відмовляється виходити в Прем'єр-лігу

У клубу інфраструктурні труднощі.

Лідер Першої ліги "Агробізнес" відмовляється виходити в Прем'єр-лігу
"Агробізнес"
Фото: fcab.com.ua

Команда "Агробізнес" лідирує в Першій лізі, проте клуб не подавав документів на атестацію і не збирається брати участь в Українській прем'єр-лізі сезону 2020/21, навіть якщо фінішує в топ-3.

Президент "Агробізнесу" Олег Собуцький розповів, що у Волочиську не готовий стадіон, а грати в інших містах команда не збирається.

"Ми і не будемо подаватися на атестацію, тому що в нас не готовий стадіон у Волочиську. Ми зараз тільки робимо проєкти, тому, дай боже, будемо подаватися на наступний рік. А цього року не плануємо.

Футболісти з розумінням до цього ставляться, адже на старті сезону ми пояснили їм про неготовність клубу до УПЛ", - цитує Собуцького sport.ua.

Додамо, що "Агробізнес" набрав 46 очок, однак щільність у таблиці така, що "Рух", який іде шостим, відстає на 6 очок з грою в запасі.

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