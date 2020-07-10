Ібрагімович визначився зі своїм майбутнім

38-річний форвард "Мілана" Златан Ібрагімович розповів про своє майбутнє в італійському клубі.

Швидше за все, швед покине клуб цього літа. Угода гравця з командою розрахована до кінця сезону, і сторони досі не просунулися в переговорах, що вказує на те, що навряд чи її будуть продовжувати.

"Ібрагімович грає для того, щоб перемагати. В іншому разі він залишається вдома. Ібра народжений грати в футбол. Він усе ще найкращий у цій справі", - почав про себе в третій особі інтерв'ю для Football Italia Ібрагімович.

"Подивимося, як я буду себе почувати через пару місяців і що буде з клубом за цей час. Якщо нічого не зміниться, то, чесно кажучи, навряд чи ви побачите мене в "Мілані" в наступному сезоні.

Ібра не гравець Ліги Європи, а "Мілан" - не клуб Ліги Європи. Зараз я повинен бути тут, тому що вони втратять фанатів. Я не знаю, чи буде після "Мілана" ще один клуб у моїй кар'єрі, але я ніколи не казав "ні" новим викликам і можливостям.

Я піду тільки туди, де я зможу контролювати ситуацію, а не туди, де слова нічого не варті. У мене ще залишилася пристрасть до того, що я роблю", - заявив на закінчення Ібра.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Златан провів 11 матчів за "Мілан" в Серії А, забивши 5 голів і віддавши 3 результативні паси.

Нагадаємо, Ібрагімович 2 січня повернувся до "Мілана", уклавши з клубом контракт до кінця поточного сезону з опцією продовження на рік.