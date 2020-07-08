Роналду встановив дивовижне бомбардирське досягнення

Напередодні на "Сан-Сіро" "Мілан" і "Ювентус" показали трилер із шістьма м'ячами (4:2).
Один з голів - на рахунку лідера атак "Старої синьйори" Кріштіану Роналду.
Таким чином, португалець установив приголомшливе досягнення в Серії А, відзначившись результативними діями (гол або асист) у кожному з останніх 17 матчів, у яких він брав участь.
Ця серія стартувала ще першого дня зими в домашньому поєдинку проти "Сассуоло" (2:2).
Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games:— Squawka Football (@Squawka) July 7, 2020
⚽️ Sassuolo
⚽️ Lazio
⚽️⚽️ Udinese
⚽️ Sampdoria
⚽️⚽️⚽️🅰️ Cagliari
⚽️ Roma
⚽️⚽️ Parma
⚽️ Napoli
⚽️⚽️ Fiorentina
⚽️ Verona
⚽️ SPAL
🅰️ Inter
⚽️ Bologna
⚽️🅰️ Lecce
⚽️ Genoa
⚽️🅰️ Torino
⚽️ Milan
🤯 pic.twitter.com/2zeFP9e50V
Окрім того, в матчі попереднього туру проти "Торіно" (4:1) Кріштіану забив свій 25-й гол у поточному сезоні Серії А і так став другим футболістом топ-5 чемпіонатів Європи після Ліонеля Мессі, який забив 25 голів у першості країни протягом 10 сезонів.