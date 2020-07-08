В Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилей
В Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилей
СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17
СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
СБУ в Одесі затримала банду "злодія в законі", яка викрадала людей
СБУ в Одесі затримала банду "злодія в законі", яка викрадала людей
У Полтавській області підірвали авто "Укрпошти" та викрали з нього 2,7 млн гривень
У Полтавській області підірвали авто "Укрпошти" та викрали з нього 2,7 млн гривень
Зеленський зізнався в порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність"
Зеленський зізнався в порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність"
10 країн відкрили кордони для українців
10 країн відкрили кордони для українців
Україна виходить ще з однієї угоди СНД
Україна виходить ще з однієї угоди СНД
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
ГоловнаСпорт

Роналду встановив дивовижне бомбардирське досягнення

Португалець демонструє стабільність.

Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду

Напередодні на "Сан-Сіро" "Мілан" і "Ювентус" показали трилер із шістьма м'ячами (4:2).

Один з голів - на рахунку лідера атак "Старої синьйори" Кріштіану Роналду.

Таким чином, португалець установив приголомшливе досягнення в Серії А, відзначившись результативними діями (гол або асист) у кожному з останніх 17 матчів, у яких він брав участь.

Ця серія стартувала ще першого дня зими в домашньому поєдинку проти "Сассуоло" (2:2).

Окрім того, в матчі попереднього туру проти "Торіно" (4:1) Кріштіану забив свій 25-й гол у поточному сезоні Серії А і так став другим футболістом топ-5 чемпіонатів Європи після Ліонеля Мессі, який забив 25 голів у першості країни протягом 10 сезонів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також