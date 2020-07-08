Роналду встановив дивовижне бомбардирське досягнення

Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

Напередодні на "Сан-Сіро" "Мілан" і "Ювентус" показали трилер із шістьма м'ячами (4:2).

Один з голів - на рахунку лідера атак "Старої синьйори" Кріштіану Роналду.

Таким чином, португалець установив приголомшливе досягнення в Серії А, відзначившись результативними діями (гол або асист) у кожному з останніх 17 матчів, у яких він брав участь.

Ця серія стартувала ще першого дня зими в домашньому поєдинку проти "Сассуоло" (2:2).

Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games:



⚽️ Sassuolo

⚽️ Lazio

⚽️⚽️ Udinese

⚽️ Sampdoria

⚽️⚽️⚽️🅰️ Cagliari

⚽️ Roma

⚽️⚽️ Parma

⚽️ Napoli

⚽️⚽️ Fiorentina

⚽️ Verona

⚽️ SPAL

🅰️ Inter

⚽️ Bologna

⚽️🅰️ Lecce

⚽️ Genoa

⚽️🅰️ Torino

⚽️ Milan



🤯 pic.twitter.com/2zeFP9e50V — Squawka Football (@Squawka) July 7, 2020

Окрім того, в матчі попереднього туру проти "Торіно" (4:1) Кріштіану забив свій 25-й гол у поточному сезоні Серії А і так став другим футболістом топ-5 чемпіонатів Європи після Ліонеля Мессі, який забив 25 голів у першості країни протягом 10 сезонів.