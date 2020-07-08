Команди забили на двох 6 м'ячів.

Стартовий день 31-го туру Серії А ознаменувався колись центральним для всього кола, а нині тільки принциповим матчем між "Міланом" і "Ювентусом".

Як і колись, команди на "Сан-Сіро" розіграли зубодробильний сценарій: міланці відігралися з рахунку 0:2, забивши чотири поспіль м'ячі. Підсумкова перемога господарів - 4:2.

Усі м'ячі були забиті після перерви.

Відкрив рахунок у матчі Адрієн Рабьо: як якийсь слаломіст, він пройшов оборону суперника від центральної лінії поля і поклав м'яч у верхній кут воріт - 0:1. Це була друга хвилина другого тайму.

Через 6 хвилин подвоїв перевагу гостей Кріштіану Роналду - 0:2.

Шістдесяті хвилини зустрічі видалися багатими на події.

"Розкрутив" сценарій VAR, углядівши гру рукою Леонардо Бонуччі у власному штрафному майданчику. Пенальті чітко реалізував Златан Ібрагімович - 1:2.

На 66-й і 67-й хвилинах Франк Кессі і Рафаел Леау вивели "росонері" вперед - 3:2.

А на 80-й хвилині Анте Ребич поставив жирну крапку в міланському трилері - 4:2.

Зазначимо, ця поразка "Старої синьйори" ніяк не позначилася на чемпіонській гонці, тому що за годину до цього "Лаціо" поступився на виїзді "Лечче" (1:2) і відрив на 7 очок зберігся.