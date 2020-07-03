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Экс-игрок "Металлиста" побил рекорд Серии А XXI века

Алехандро Гомес является лучшим ассистентом столетия в итальянской Серии.

Экс-игрок "Металлиста" побил рекорд Серии А XXI века
Алехандро Гомес
Фото: EPA/UPG

Накануне в рамках 29-го тура Серии А в Бергамо "Аталанта" довольно уверенно переиграла недавнего триумфатора в Кубке Италии – "Наполи", забив неаполитанцам два безответных гола и закрепилась на четвертом месте в турнирной таблице.

Одна из голевых передач на счету Алехандро Гомеса. Таким образом, 32-летний аргентинец довел число своих ассистов в сезоне до 15 и побил рекорд нынешнего столетия соотечественника Эсекиэля Лавесси, который отличился 14-ю голевыми передачами в сезоне 2010/11, сообщает Squawka.

Напомним, Гомес в сезоне 2013/14 защищал цвета "Металлиста", сыграв за харьковчан 23 игры, в которых забил 3 гола. Алехандро является бронзовым призером чемпионата Украины.

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