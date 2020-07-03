Экс-игрок "Металлиста" побил рекорд Серии А XXI века

Накануне в рамках 29-го тура Серии А в Бергамо "Аталанта" довольно уверенно переиграла недавнего триумфатора в Кубке Италии – "Наполи", забив неаполитанцам два безответных гола и закрепилась на четвертом месте в турнирной таблице.

Одна из голевых передач на счету Алехандро Гомеса. Таким образом, 32-летний аргентинец довел число своих ассистов в сезоне до 15 и побил рекорд нынешнего столетия соотечественника Эсекиэля Лавесси, который отличился 14-ю голевыми передачами в сезоне 2010/11, сообщает Squawka.

Alejandro Gómez is the first player to provide 15 assists in a Serie A season in the 21st century.



Papu is magic. Atalanta are amazing. 💫 pic.twitter.com/HXpvO72WXS — Squawka Football (@Squawka) July 2, 2020

Напомним, Гомес в сезоне 2013/14 защищал цвета "Металлиста", сыграв за харьковчан 23 игры, в которых забил 3 гола. Алехандро является бронзовым призером чемпионата Украины.