Усик і Ломаченко увійшли у топ-5 кращих боксерів сучасності

Олександр Усик та Василь Ломаченко

Українські легенди боксу Олександр Усик (17-0, 13 КО) і Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) увійшли в п'ятірку кращих боксерів сучасності незалежно від вагової категорії.

За версією видання The Ring, Ломаченко посів друге місце, Усик - п'яте.

Першу сходинку посів чемпіон світу за версіями WBA і WBC у середній вазі, мексиканець Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО).

Замкнув трійку лідерів чемпіон WBA та IBF у найлегшій вазі, японець Наоя Інує (19-0, 16 КО).

На четвертому місці опинився Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО).