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Мессі встановив особистий рекорд гольових передач у чемпіонаті Іспанії

Цього сезону їх набралося 19.

Мессі встановив особистий рекорд гольових передач у чемпіонаті Іспанії
Мессі в щільному оточенні все ж знаходить можливість для результативних передач
Фото: EPA/UPG

Напередодні в рамках 34-го туру Ла Ліги "Барселона" на виїзді розгромила "Вільярреал" - 4:1.

У гостей дві результативні передачі зробив капітан команди Ліонель Мессі.

Таким чином, 33-річний аргентинець встановив особистий рекорд асистів у Ла Лізі за сезон - їх набралося вже 19.

У сезонах-2010/11 і 2014/15 Мессі робив по 18 гольових пасів. Також він очолює поточну гонку бомбардирів чемпіонату - 22 голи.

Усього в сезоні-2019/20 на рахунку шестиразового володаря "Золотого м'яча" 27 голів і 24 результативні передачі в 38 матчах.

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