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Ла Ліга: «Барселона» у більшості розгромила «Реал Сосьєдад»

Каталонці очолюють іспанську Прімеру.

Ла Ліга: «Барселона» у більшості розгромила «Реал Сосьєдад»
"Барселона" – "Реал Сосьєдад"
Фото: EPA/UPG

«Барселона» розгромила «Реал Сосьєдад» (4:0) у 26-му тур іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє пресслужба каталонців.

«Барселона» з перших хвилин пішла уперед. В одному з епізодів Елустондо сфолив проти Ольмо на 17 хвилині та залишив свою команду у меншості.

«Барселона» скористалася перевагою і чотири поспіль рази відзначилася. До свого активу по голу записали Мартін, Касадо, Араухо та Левандовський.

Після перемоги підопічні Фліка закріпилися на вершині турнірної таблиці з 57 пунктами.

Нагадаємо, «Реал» посідає третю сходинку – 54 очки після 26 матчів. 

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