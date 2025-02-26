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Боксер Харциз про бій із Санчесом: «Аргентинці не бояться ударів, вони люблять "рубку"»

Українець проведе бій 1 березня. 

Боксер Харциз про бій із Санчесом: «Аргентинці не бояться ударів, вони люблять "рубку"»
Ярослав Харциз
Фото: K2 Promotions

Український боксер легкої ваги Ярослав Харциз розповів Lb.ua про підготовку до свого наступного бою. 

«Це буде мій другий 8-раундовий бій. Мені треба якісно зробити свою роботу і бути кращим, ніж був у попередньому поєдинку. Ми гарно попрацювали з тренером, підготовкою я задоволений. Готувались у рідному Харкові, хоч тут і буває неспокійно», – сказав Харциз. 

Боксер також оцінив своєму супернику Ронана Нахуеля Санчеса.

«Аргентинці не бояться ударів, вони люблять "рубку". Я спарингував із Віктором Постолом та Арамом Фаніяном – ці спаринги дали мені досвід. Ми гарно попрацювали, тож я готовий», – підсумував боксер.

Поєдинок Харциза пройде в андеркарді вечора боксу від Top Boxing Generation, який відбудеться 1 березня. У головному поєдинку Андрій Боришполець зустрінеться із колумбійцем Віктором Хуліо.

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