Боксер Харциз про бій із Санчесом: «Аргентинці не бояться ударів, вони люблять "рубку"»

Український боксер легкої ваги Ярослав Харциз розповів Lb.ua про підготовку до свого наступного бою.

«Це буде мій другий 8-раундовий бій. Мені треба якісно зробити свою роботу і бути кращим, ніж був у попередньому поєдинку. Ми гарно попрацювали з тренером, підготовкою я задоволений. Готувались у рідному Харкові, хоч тут і буває неспокійно», – сказав Харциз.

Боксер також оцінив своєму супернику Ронана Нахуеля Санчеса.

«Аргентинці не бояться ударів, вони люблять "рубку". Я спарингував із Віктором Постолом та Арамом Фаніяном – ці спаринги дали мені досвід. Ми гарно попрацювали, тож я готовий», – підсумував боксер.

Поєдинок Харциза пройде в андеркарді вечора боксу від Top Boxing Generation, який відбудеться 1 березня. У головному поєдинку Андрій Боришполець зустрінеться із колумбійцем Віктором Хуліо.