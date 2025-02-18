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Олександр Усик захищатиме дисертацію на здобуття наукового ступеня

Він захищатиме дисертацію з права.

Олександр Усик захищатиме дисертацію на здобуття наукового ступеня
Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі
Фото: Queensberry Promotions/Leigh Dawney, Riyadh Season

Український боксер, чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBO та IBO Олександр Усик захищатиме дисертацію для здобуття наукового ступеня з права.

Про це повідомив Чемпіон, посилаючись на дані з реєстру Національного агенства із забезпечення якості освіти.

Тема дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту».

Усик захищатиме свою роботу у Харківському національному університеті внутрішніх справ. 

Нагадаємо, у грудні 2024-го Олександр Усик удруге переміг британця Тайсона Ф’юрі, зберігши свої пояси.

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