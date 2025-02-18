Олександр Усик захищатиме дисертацію на здобуття наукового ступеня

Він захищатиме дисертацію з права.

Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі

Український боксер, чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBO та IBO Олександр Усик захищатиме дисертацію для здобуття наукового ступеня з права.

Про це повідомив Чемпіон, посилаючись на дані з реєстру Національного агенства із забезпечення якості освіти.

Тема дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту».

Усик захищатиме свою роботу у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Нагадаємо, у грудні 2024-го Олександр Усик удруге переміг британця Тайсона Ф’юрі, зберігши свої пояси.