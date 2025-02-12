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Українці здобули вже шість медалей на ветеранських Іграх Нескорених

У лижних перегонах весь п'єдестал пошани був синьо-жовтим.

Українці здобули вже шість медалей на ветеранських Іграх Нескорених
Потрійний український п'єдестал на Іграх Нескорених
Фото: Укрінформ

У Канаді тривають Ігри Нескорених - міжнародні змагання з адаптивних видів спорту для ветеранів, які зазнали травм під час виконання своїх військових обов'язків.

Як пише "Укрінформ", Україна у четвертий змагальний день змогла здобути свої перші нагороди - в активі синьо-жовтої команди одразу шість медалей, три з яких золоті.

Найяскравішим моментом для українських вболівальників стали лижні перегони стоячи у класі IN01, де увесь п'єдестал пошани зайняли саме наші атлети. Бронза у Валерія Одайника, срібло у Ярослава Шаркого, а золото здобув Володимир Марченко, який під час церемонії нагородження розгорнув прапор 244 Окремого батальйону Територіальної оборони.  

Срібло у лижних перегонах сидячи виборов Віктор Дикий. Чемпіоном у класі IN04 став Анатолій Бирко. Ще одна медаль у збірної в гірськолижному спорті - срібло у Арсена Рябошапки.

Загалом у Канаді виступають 35 наших співвітчизників, які брали участь у російсько-українській війні. Україна - одна з 23 держав, представлених на Іграх Нескорених. 

 

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