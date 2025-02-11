Перші Олімпійські ігри з кіберспорту відбудуться в 2027 році в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Про це повідомила пресслужба МОК.

“Тепер є дуже чітка дорожня карта до історичних перших в історії Олімпійських ігор з кіберспорту. Оскільки шлях до Олімпійських кіберспортивних ігор починається цього року, Ігри стають реальністю”, - сказав президент МОК Томас Бах.

Попереднє рішення про створення Олімпійських ігор з кіберспорту було прийнято у липні минулого року, на 142-й сесії МОК. Для їх організації МОК співпрацює з Олімпійським і Паралімпійським комітетом Саудівської Аравії (SOPC).

Спільний комітет МОК і SOPC був створений для керівництва Іграми, його очолює член МОК Сер Міанг Нг, а співголовою є принц Абдулазіз бін Туркі Аль Фейсал. Комітет складається з шести осіб, по три від кожного партнера, і зараз працює над визначенням ігор, які будуть частиною перших Олімпійських ігор з кіберспорту.