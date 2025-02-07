Нова ідея Дональда Трампа: Сектор Гази під контролем США, з розкішними готелями і без палестинців — принаймні тимчасово

Ідея майже нікому не сподобалася, проте господар Білого дому наполягає на ній.

Президент Дональд Трамп заявив, що США мають узяти під контроль Сектор Гази та виселити палестинське населення анклаву до Єгипту та Йорданії, а саму територію перетворити на «рив’єру Близького Сходу».

Фото: EPA/UPG Зустріч прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і президента США Дональда Трампа

«США візьмуть під контроль Сектор Гази, і ми також попрацюємо з нею, — заявив Трамп на спільній пресконференції з прем'єром Ізраїлю. — Ми будемо володіти ним і відповідатимемо за демонтаж усіх небезпечних бомб, що не вибухнули, та іншої зброї на місці. Вирівняйте територію, позбудьтеся зруйнованих будівель, створіть економічний розвиток, який забезпечить необмежену кількість робочих місць і житла для людей у цьому районі, виконайте справжню роботу, зробіть щось інше».

При цьому президент США припустив, що понад два мільйони палестинців – мешканців Гази погодяться з його пропозицією:

«Я не думаю, що люди повинні повертатися до Гази. Я чув, що в Газі їм дуже не пощастило. Живуть, як у пеклі. Газа — це не місце для життя людей, і єдина причина, чому вони хочуть повернутися, і я в це твердо вірю, — у них немає альтернативи».

На запитання-уточнення, скільки палестинців він має на увазі, він відповів: «усіх».

«Я думаю, що вони будуть у захваті, — зазначив Дональд Трамп. — Я не думаю, що вони скажуть мені ні».

На думку Дональда Трампа, арабські країни регіону могли б фінансувати переселення жителів Гази на «хороший, свіжий, красивий шматок землі».

Фото: EPA/UPG Палестинці на вулицях міста Газа, 6 лютого 2025 року.

«Я сподіваюся, що ми зможемо зробити щось справді приємне, справді хороше, і вони не захочуть повертатися, — зазначив він. — Ви будуєте дійсно якісне житло, як гарне місто, як місце, де вони можуть жити і не померти, тому що Газа є гарантією того, що вони зрештою помруть».

Пропозицію Дональда Трампа з ентузіазмом зустріли ізраїльські праві. Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац, однопартієць Беньяміна Нетаньягу, навіть наказав ізраїльським військовим розробити план, який дозволив би жителям Гази добровільно покинути анклав.

Прем'єр Нетаньягу в інтерв'ю Fox News сказав, що палестинці можуть «переїхати та повернутися», якщо це буде необхідно: «Справжня ідея — дозволити виїхати жителям Гази, які хочуть виїхати. Що в цьому поганого?».

Самі палестинці, як і решта держав регіону, очікувано розкритикували пропозицію Трампа.

«Пропозиції Трампа є повним порушенням міжнародного права та закликом до етнічної чистки, яка є воєнним злочином», — заявив член Центральної ради Організації визволення Палестини Мустафа Баргуті.

Фото: ЗМІ окупантів Член Центральної ради Організації визволення Палестини Мустафа Баргуті

МЗС Об’єднаних Арабських Еміратів оголосило про «категоричне неприйняття будь-яких порушень невід’ємних прав палестинців і будь-яких спроб переміщення».

Саудівська Аравія і собі наголосила, що «позиція королівства щодо створення Палестинської держави є твердою та непохитною», і висловила «однозначну відмову» від спроб перемістити палестинців.

Категорично проти висловилися Єгипет і Йорданія, які, за задумом Трампа, мали б прийняти палестинських біженців. Королівський двір Йорданії заявив, що король Абдалла проти «будь-яких спроб анексії землі та витіснення палестинців».

Міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абделатті закликав якнайшвидше надати гуманітарну допомогу, «щоб палестинці не залишали Сектор Гази, особливо через прив’язаність до своєї землі та відмову залишити її».

Фото: middleeasteye.net Міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абделатті

За інформацією близького до республіканців видання The Hill, пропозиція Трампа перетворити Газу на «рив’єру Близького Сходу» не здобула популярності навіть серед сенаторів його партії.

Зокрема, Ліндсі Грем, чи не найближчий соратник Трампа в Сенаті, попередив, що буде «дуже проблематично» під проводом США вивести палестинців з Гази.

«Ідея, щоб американці вийшли на землю в Секторі Гази, неприйнятна для кожного сенатора», — сказав він.

Тож Білому дому довелося коригувати / уточнювати пропозицію Дональда Трампа.

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що ініціатива президента «не ворожий крок», а скоріше «пропозиція перебудови».

«Те, що він дуже великодушно пропонує — це здатність Сполучених Штатів увійти й допомогти з видаленням уламків, допомогти з вивезенням боєприпасів, допомогти з реконструкцією, відбудовою будинків, підприємств і подібних речей, щоб люди могли повернутися», — сказав він.

Фото: EPA/UPG Державний секретар США Марко Рубіо виступає під час пресконференції

«Президент не бере на себе зобов’язання увійти (військами) в Газу. Він також сказав, що Сполучені Штати не збираються платити за відновлення Гази», — заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт на брифінгу.

Вона також припустила, що виселення палестинців, про яке казав Дональд Трамп, може бути тимчасовим: «Президент чітко дав зрозуміти, що їх потрібно тимчасово переселити з Гази для відновлення цих зусиль. Знову ж таки, це зараз місце для знесення. Це місце, не придатне для життя жодної людини».

Однак після підлеглих у гру знову вступив Дональд Трамп, який у четвер пояснив у публікації на Truth Social: «Ізраїль передасть Сектор Гази Сполученим Штатам, коли завершить бої. Палестинці, такі люди, як Чак Шумер (лідер демократичної меншості в Сенаті), уже були б переселені в набагато безпечніші та красивіші громади з новими й сучасними будинками в регіоні. Вони дійсно матимуть шанс бути щасливими, в безпеці та вільними. США, працюючи з великими командами розробників з усього світу, повільно й обережно розпочали б будівництво того, що стане одним з найбільших і найвидовищніших таких проєктів на Землі. Жодних солдатів США не знадобилося б! Запанувала б стабільність у регіоні!!!».

Примусове переселення палестинців із Сектора Гази, вочевидь, було б брутальним злочином проти людства. Про добровільне переселення говорити сенсу немає — такий сценарій з розряду ненаукової фантастики.

Фото: EPA/UPG

Пропозиція Дональда Трампа також суперечить угодам в Осло, які передбачали створити Палестинську державу на Західному березі річки Йордан, у Газі та Східному Єрусалимі. І перекреслює Авраамові угоди — договори про нормалізацію стосунків між Ізраїлем і рядом арабських держав, підписані за посередництва США в часи першої каденції Дональда Трампа.

Логіки в усьому цьому годі шукати. Хіба що логіку магната з нерухомості, яким Дональд Трамп був до обрання президентом США: звільнити перспективну ділянку землі, переселивши мешканців деінде, щоб збудувати комерційно привабливий об’єкт. Але навряд чи наймогутніша людина світу і лідер вільної її частини настільки все спрощує.