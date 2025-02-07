Профспілки подали до суду на адміністрацію Трампа через “атаку на USAID”

Профспілки вимагають видати наказ про блокування “неконституційних і незаконних дій”, які “спричинили глобальну гуманітарну кризу”.

Профспілки, які представляють державних службовців США, у четвер увечері подали до суду на адміністрацію президента Дональда Трампа за її спроби розформувати Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомляє DW.

На сайті агентства йдеться, що “весь персонал USAID, найнятий безпосередньо, відправлять в адміністративну відпустку у всьому світі, за винятком призначеного персоналу, відповідального за критично важливі функції, основного керівництва та спеціально призначених програм”.

Декілька новинних агентств повідомили, що адміністрація Трампа розробила план скорочення більшої частини всього персоналу, унаслідок чого працюватимуть далі лише 294 співробітників ‒ з приблизно 10 тисяч.

Детальніше про позов

Позов подали до федерального суду Вашингтона Федерація державних службовців США та Асоціація дипломатичної служби США.

Профспілки вимагають видати наказ про блокування, за їхніми словами, “неконституційних і незаконних дій”, які “спричинили глобальну гуманітарну кризу”.

У позові стверджується, що ліквідація USAID, яке було створене як незалежне агентство відповідно до закону, ухваленого Конгресом у 1998 році, виходить за межі повноважень Трампа згідно з Конституцією та порушує його обов’язок сумлінно виконувати закони країни.

Згідно зі звітом Конгресу, у 2023 році USAID виділив 71,9 мільярда доларів зовнішньої допомоги, і її головними одержувачами були: Україна, Ефіопія, Йорданія, Демократична Республіка Конго, Сомалі, Ємен та Афганістан. Ця сума становила 1,2% від загальних федеральних витрат того року, які загалом сягали понад 6,1 трильйона доларів.