Кіт Келлог: Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії

На думку спецпредставника, світові санкції проти росіян зараз можна оцінити за ефективністю лише на трійку, а американські – удвічі вище, але можливість для посилення все ще є.

Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти американські санкції, щоб змусити її припинити війну поти України, сказав у коментарі The Post спецпредставник з питань України і Росії Кіт Келлог. Але, на його думку, і Україні, і Росії доведеться піти на поступки, аби закінчити "вбивство промислових масштабів" в найбільшій європейській країні.

За словами Келлога, зараз рівень болючості санкцій для російської економіки можна оцінити "лише на трійку" з десяти. Санкції самих лише США, зокрема націлені проти прибуткового економічного сектору росіян, номінально удвічі вищі, але можливості для їх посилення все ще є.

"Ви можете по-справжньому посилити санкції – особливо останні санкції (проти нафтопродуктів та експорту. – Ред.)", – сказав спецпредставник США.

За словами Келлога, минулого четверга Трамп зібрав команду радників та членів уряду, які сфокусовані на національній безпеці, зокрема віцепрезидента Джей Ді Венса, в Овальному кабінеті, аби обговорити всі елементи національної сили для припинення війни.

Він вважає, що Україні слід продовжувати військовий тиск на Росію напередодні переговорів. Келлог також розкритикував політику попереднього президента США.

"Це не стратегія, це наклейка на бампер. На дуже високому рівні я сказав: окей, [адміністрація Байдена] справді не переслідувала війну чи не допомагала Україні так добре, як мала б… забезпечити Україну необхідною зброєю чи стратегією в потрібний час", – вважає він.

На думку Кіта Келлог, спершу потрібно припинити війну, а вже потім розпочинати переговори.