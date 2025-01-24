Трамп: якщо Росія не погодиться скоро врегулювати війну, я застосую величезні тарифи та великі санкції

Американський президент Дональд Трамп сказав, що війна в Україні повинна припинитися негайно, і що він хотів би сказати про це Володимиру Путіну. У випадку, якщо Росія не захоче, Трамп в інтерв'ю Fox News пообіцяв впровадити "величезні тарифи".
При цьому він впевнений, що українська сторона до припинення війни готова. Трамп сказав, що з Володимира Зеленського вже "досить".
"Якщо вони (росіяни. – Ред.) цього не зроблять, я збираюся застосувати величезні тарифи. Якщо вони не врегулюють цю війну скоро, практично негайно. Я збираюсь накласти величезні тарифи, величезні мита, а також великі санкції. А я не хочу цього робити. Ви знаєте, я люблю росіян, я не хочу цього робити", – сказав Трамп.
Американський президент сказав, що українці хоробрі, але Штати надали їм мільярди доларів, значно більше, ніж Європа, і він не розуміє, чому вони повинні продовжувати це робити.
Також Трамп, як і раніше, звинуватив у розв'язанні війни свого попередника Джо Байдена. Він сказав, що енергетична політика Байдена зробила Володимира Путіна ще багатшим.
"Путін не повинен був цього робити", – сказав Трамп про напад на Україну.
Однак, на його думку, неправильно діяв і український президент.
"З нього досить. Він також не повинен був цього допускати. Знаєте, якщо він не янгол, він не повинен був допустити цю війну. По-перше, він бореться з набагато більшою сутністю, добре? Набагато більшою", – сказав Трамп.
Трамп також озвучив своє бачення втрат України і Росії, але не сказав, на чому ґрунтуються його слова. За його словами, Росія втратила в війні в Україні 850 000 військових. Нещодавно Трамп називав зовсім інше число втрат Росії, на 50 000 менше. Щодо України, то він назвав кількість втрат у 700 000, однак це значно більше, ніж взагалі військових перебуває на лінії зіткнення. За даними Wall Street Journal, станом на вересень 2024 Україна втратила близько 80 000.
Американський президент і раніше неодноразово говорив, що якби він був тоді очолював Штати, то Путін не напав би на Україну. Однак перший напад стався ще в 2014 році, коли президентом був Барак Обама, і війна в Україні в менших масштабах тривала весь перший президентський термін Дональда Трампа.
- Український президент неодноразово наголошував, що готовий до дипломатичного завершення війни, але насамперед Україні потрібні дієві гарантії безпеки, які стримають Росію від повторного нападу. Найдієвішою гарантією він вважає вступ до НАТО, але готовий розглянути різні варіанти, зокрема розміщення іноземних миротворців, на той час, поки вступу не відбулося.