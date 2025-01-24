Трамп: якщо Росія не погодиться скоро врегулювати війну, я застосую величезні тарифи та великі санкції

Американський президент Дональд Трамп сказав, що війна в Україні повинна припинитися негайно, і що він хотів би сказати про це Володимиру Путіну. У випадку, якщо Росія не захоче, Трамп в інтерв'ю Fox News пообіцяв впровадити "величезні тарифи".

При цьому він впевнений, що українська сторона до припинення війни готова. Трамп сказав, що з Володимира Зеленського вже "досить".

"Якщо вони (росіяни. – Ред.) цього не зроблять, я збираюся застосувати величезні тарифи. Якщо вони не врегулюють цю війну скоро, практично негайно. Я збираюсь накласти величезні тарифи, величезні мита, а також великі санкції. А я не хочу цього робити. Ви знаєте, я люблю росіян, я не хочу цього робити", – сказав Трамп.

Американський президент сказав, що українці хоробрі, але Штати надали їм мільярди доларів, значно більше, ніж Європа, і він не розуміє, чому вони повинні продовжувати це робити.

Також Трамп, як і раніше, звинуватив у розв'язанні війни свого попередника Джо Байдена. Він сказав, що енергетична політика Байдена зробила Володимира Путіна ще багатшим.

"Путін не повинен був цього робити", – сказав Трамп про напад на Україну.

Однак, на його думку, неправильно діяв і український президент.

"З нього досить. Він також не повинен був цього допускати. Знаєте, якщо він не янгол, він не повинен був допустити цю війну. По-перше, він бореться з набагато більшою сутністю, добре? Набагато більшою", – сказав Трамп.

Трамп також озвучив своє бачення втрат України і Росії, але не сказав, на чому ґрунтуються його слова. За його словами, Росія втратила в війні в Україні 850 000 військових. Нещодавно Трамп називав зовсім інше число втрат Росії, на 50 000 менше. Щодо України, то він назвав кількість втрат у 700 000, однак це значно більше, ніж взагалі військових перебуває на лінії зіткнення. За даними Wall Street Journal, станом на вересень 2024 Україна втратила близько 80 000.

Американський президент і раніше неодноразово говорив, що якби він був тоді очолював Штати, то Путін не напав би на Україну. Однак перший напад стався ще в 2014 році, коли президентом був Барак Обама, і війна в Україні в менших масштабах тривала весь перший президентський термін Дональда Трампа.