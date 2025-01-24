​На Львівщині внаслідок падіння уламків збитого "шахеда" пошкоджений будинок

Уночі чотири російські безпілотники атакували Львівщину, є пошкодження.
Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
"Цієї ночі Львівщину атакували чотири ворожі бойові безпілотники. Воїни ППО та мобільні вогневі групи спрацювали на 100%. Всі ворожі цілі знищили", - йдеться в повідомленні.
В одному зі сіл Львівського району внаслідок падіння уламків "шахеда" пошкоджений житловий будинок: вибиті вікна, двері, поруч утворилася вирва, діаметром 4 метри.
За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.
- На Київщині внаслідок атаки російських "шахедів" загинули троє людей.