Росіяни атакували Запоріжжя балістикою. Поранені понад 50 людей, убито чоловіка (оновлено)
Росіяни атакували Запоріжжя балістикою. Поранені понад 50 людей, убито чоловіка (оновлено)
Єгор Чернєв, народний депутат: «Трамп реально може закінчити війну за пів року»
Єгор Чернєв, народний депутат: «Трамп реально може закінчити війну за пів року»
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
Бої за Часів Яр і Торецьк. Наступна ціль ворога — Костянтинівка
Бої за Часів Яр і Торецьк. Наступна ціль ворога — Костянтинівка
Лубінець повідомив про розстріл росіянами полонених українських військових, прокуратура почала розслідування
Лубінець повідомив про розстріл росіянами полонених українських військових, прокуратура почала розслідування
Росія атакує газовий ринок ЄС і б'є по українських сховищах
Росія атакує газовий ринок ЄС і б'є по українських сховищах
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Президент України: заморожування війни було б виграшним для росіян
Президент України: заморожування війни було б виграшним для росіян
Судитимуть закарпатського депутата, який переправляв через кордон військовозобов'язаних
Судитимуть закарпатського депутата, який переправляв через кордон військовозобов'язаних
ГоловнаСуспільствоВійна

​На Львівщині внаслідок падіння уламків збитого "шахеда" пошкоджений будинок

Уночі чотири російські безпілотники атакували область, їх збили Сили ППО.

​На Львівщині внаслідок падіння уламків збитого "шахеда" пошкоджений будинок
Ілюстративне фото
Фото: Сили оборони Півдня

Уночі чотири російські безпілотники атакували Львівщину, є пошкодження.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

"Цієї ночі Львівщину атакували чотири ворожі бойові безпілотники. Воїни ППО та мобільні вогневі групи спрацювали на 100%. Всі ворожі цілі знищили", - йдеться в повідомленні.

В одному зі сіл Львівського району внаслідок падіння уламків "шахеда" пошкоджений житловий будинок: вибиті вікна, двері, поруч утворилася вирва, діаметром 4 метри.

За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies