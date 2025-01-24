Нацспротив: у січні завдяки українському підпіллю було уражено десятки об’єктів росіян

Днями Сили оборони завдали точкового удару по російському командному пункту в тимчасово окупованій Волновасі

Мешканці тимчасово окупованих територій допомагають Силам оборони України важливою інформацію про розміщення та пересування росіян.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Зокрема впродовж січня 2025 року на ТОТ було уражено десятки об’єктів росіян саме завдяки інформації від нашого підпілля”, - йдеться у повідомленні.

В Центрі нацспротиву нагадали, що днями Сили оборони завдали точкового удару по російському командному пункту в тимчасово окупованій Волновасі, де розташовувались командири 29-ї загальновійськової армії.