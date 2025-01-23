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Росіяни вбили мирну мешканку Донеччини

Також поранення отримав мешканець Костянтинівки.

Росіяни вбили мирну мешканку Донеччини
Наслідки російського обстрілу Костянтинівки 23 січня 2025 року
Фото: ДСНС

Російська артилерія завдала удару по Костянтинівці Донецької області

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Один із російських снарядів поцілив у подвір'я приватного домоволодіння, де проживало подружжя.

В момент влучання жінка перебувала у господарчій споруді, де виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння та вилучили тіло жінки з-під будівельних елементів конструкцій.

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Крім того, поранення отримав чоловік, його доправили до лікарні.

Всього у місті внаслідок обстрілу було пошкоджено 22 споруди житлового сектору, 2 адмінбудівлі та інфраструктурні об'єкти.

  • Вчора внаслідок авіаційних ударів армії РФ по місту Костянтинівка Донецької області одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень. За 15 хвилин ворог завдав по місту 9 авіаударів.
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