Росіяни вбили мирну мешканку Донеччини

Російська артилерія завдала удару по Костянтинівці Донецької області.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Один із російських снарядів поцілив у подвір'я приватного домоволодіння, де проживало подружжя.
В момент влучання жінка перебувала у господарчій споруді, де виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння та вилучили тіло жінки з-під будівельних елементів конструкцій.
Крім того, поранення отримав чоловік, його доправили до лікарні.
Всього у місті внаслідок обстрілу було пошкоджено 22 споруди житлового сектору, 2 адмінбудівлі та інфраструктурні об'єкти.
- Вчора внаслідок авіаційних ударів армії РФ по місту Костянтинівка Донецької області одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень. За 15 хвилин ворог завдав по місту 9 авіаударів.