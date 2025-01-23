Росіяни вбили мирну мешканку Донеччини

Російська артилерія завдала удару по Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Один із російських снарядів поцілив у подвір'я приватного домоволодіння, де проживало подружжя.

В момент влучання жінка перебувала у господарчій споруді, де виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння та вилучили тіло жінки з-під будівельних елементів конструкцій.

Крім того, поранення отримав чоловік, його доправили до лікарні.

Всього у місті внаслідок обстрілу було пошкоджено 22 споруди житлового сектору, 2 адмінбудівлі та інфраструктурні об'єкти.