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Один загиблий та семеро поранених: росіяни скинули дев'ять авіабомб на Костянтинівку на Донеччині

Упродовж 15 хвилин ворог наніс по місту 9 авіаударів.

Один загиблий та семеро поранених: росіяни скинули дев'ять авіабомб на Костянтинівку на Донеччині
обстріли Костянтинівки
Фото: прокуратура Донецької області

Унаслідок авіаціних ударів армії РФ по місту Костянтинівка Донецької області, одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень. За 15 хвилин ворог завдав по місту 9 авіаударів.

Фото: прокуратура Донецької області

Про це інформує прокуратура Донецької області.

"За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.

Унаслідок авіаударів по Костянтинівці, 59-річна жінка і 74-річний чоловік отримали мінно-вибухові травми й осколкові поранення. Постраждалу доставлено до лікарні у важкому стані.

Через деякий час армія РФ здійснила повторний обстріл. Упродовж 15 хвилин ворог наніс по місту 9 авіаударів. Попередньо, війська РФ використали "ФАБ-250" з модулем УМПК. 

Фото: прокуратура Донецької області

Внаслідок обстрілу загинув 58-річний чоловік. П'ятеро цивільних віком 52, 62, 64, 76 й 91 рік зазнали поранень. У них діагностовано мінно-вибухові й закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, поранення тулубу і кінцівок.

Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, автомобілі, лінії електромережі й газопровід.

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