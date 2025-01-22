Один загиблий та семеро поранених: росіяни скинули дев'ять авіабомб на Костянтинівку на Донеччині

Унаслідок авіаціних ударів армії РФ по місту Костянтинівка Донецької області, одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень. За 15 хвилин ворог завдав по місту 9 авіаударів.

Фото: прокуратура Донецької області

Про це інформує прокуратура Донецької області.

"За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.

Унаслідок авіаударів по Костянтинівці, 59-річна жінка і 74-річний чоловік отримали мінно-вибухові травми й осколкові поранення. Постраждалу доставлено до лікарні у важкому стані.

Через деякий час армія РФ здійснила повторний обстріл. Упродовж 15 хвилин ворог наніс по місту 9 авіаударів. Попередньо, війська РФ використали "ФАБ-250" з модулем УМПК.

Фото: прокуратура Донецької області

Внаслідок обстрілу загинув 58-річний чоловік. П'ятеро цивільних віком 52, 62, 64, 76 й 91 рік зазнали поранень. У них діагностовано мінно-вибухові й закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, поранення тулубу і кінцівок.

Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, автомобілі, лінії електромережі й газопровід.