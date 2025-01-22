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Синоптики попередили низку областей України про туман

Йдеться, зокрема, про столицю та західні області.

Синоптики попередили низку областей України про туман 22 та 23 січня, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

До кінця доби синоптики прогнозують у Києві туман, видимість становитиме 200-500 м. прогнозується I рівень небезпеки – жовтий.

23 січня вночі та вранці у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Одеській областях очікується туман. Видимість 300-500 м, рівень небезпеки також жовтий.

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