У Запоріжжі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару 18 січня - шукають ще одну людину.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Наразі внаслідок обстрілу 1 чоловік загинув, 12 людей травмовані. Триває пошук ще однієї людини", - йдеться в повідомленні.
На місці працює кінологічний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни), 20 рятувальників та 5 одиниць техніки.
За два дні розібрали 350 кв. м будівельних конструкцій та вивезли 300 тонн сміття.
Волонтери World central kitchen забезпечують гарячим харчуванням та водою людей і співробітників екстрених та комунальних служб, які працюють на місці ліквідації.
- 18 січня російська армія атакувала середмістя Запоріжжя. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля.
- 19 січня з-під завалів дістали тіло загиблого. Тоді ж повідомлялося, що під завалами може бути ще одна людина.