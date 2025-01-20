За два дні розібрали 350 кв. м будівельних конструкцій та вивезли 300 тонн сміття.

У Запоріжжі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару 18 січня - шукають ще одну людину.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Наразі внаслідок обстрілу 1 чоловік загинув, 12 людей травмовані. Триває пошук ще однієї людини", - йдеться в повідомленні.

На місці працює кінологічний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни), 20 рятувальників та 5 одиниць техніки.

Фото: ДСНС

За два дні розібрали 350 кв. м будівельних конструкцій та вивезли 300 тонн сміття.

Волонтери World central kitchen забезпечують гарячим харчуванням та водою людей і співробітників екстрених та комунальних служб, які працюють на місці ліквідації.

Фото: ДСНС