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Під Житомиром зіткнулися два автобуси і маршрутка, є постраждалі

Усі обставини ДТП встановлюють слідчі поліції. 

Під Житомиром зіткнулися два автобуси і маршрутка, є постраждалі
Фото: Нацполіція

Поблизу села Зарічани, що під Житомиром, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса та двох автобусів. В результаті травмувалися п’ятеро людей.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Житомирській області.

Автотроща сталася близько 07:40 на автодорозі Виступовичі-Житомир-Могилів–Подільський.  

Попередньо, зіткнулися мікроавтобус "Opel" та автобус "ПАЗ", які рухалися у напрямку Житомира. Останній за інерцією зіткнувся із автобусом міжнародного сполучення, що зупинився перед світлофором.

Внаслідок ДТП дістали травми 48-річний керманич мікроавтобуса "Opel" та четверо його пасажирів, три жінки і чоловік, віком від 20 до 55 років. Їх було доставлено до медичного закладу.

Усі обставини події встановлюють слідчі поліції. 

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