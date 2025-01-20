СБУ затримала екскомандира 155-ї бригади ЗСУ

Служба безпеки та ДБР за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ затримали екскомандира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, який допустив дезертирство підлеглих.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді командира, екскомандир не інформував правоохоронні органи про значну кількість фактів самовільного залишення місця служби особовим складом, які відбувалися під час підготовки з’єднання на території Євросоюзу, а також виконання бойових завдань на східному фронті.

У повідомленні СБУ не вказано імені затриманого, однак за даними журналіста Юрія Бутусова, мова йде про екскомандира 155-ї бригади ЗСУ "Анна Київська", полковника Дмитра Рюмшина.

"Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо наявності в бригаді корупційних схем під час відбору військовослужбовців для проходження навчання за кордоном", — ідеться у повідомленні відомства.

Також перевіряються відомості стосовно можливих "схем", коли за хабарі військові могли ухилитися від виконання обов’язків служби.

Колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України (бездіяльність військової влади, вчинена в умовах воєнного стану).

Санкції статті передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин вчинення злочину та інших фігурантів, які можуть бути причетними до правопорушень.