У Чернівецькій області рятувальники дістали з водойми тіло 27-річного чоловіка, а на Одещині надзвичайники врятували двох підлітків із криги.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Трагедія на Буковині сталася в селі Глиниця Мамаївської територіальної громади. Відомо, що загиблий близько опівночі вирушив до річки Прут, імовірно з наміром її перейти. Надзвичайникам вдалося знайти тіло за найкоротший час.

До пошукових робіт залучили 41 рятувальника, 14 одиниць техніки, серед них – 5 плавзасобів та 3 безпілотники.

Тим часом на Одещині фахівці 3-го Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України врятували двох підлітків 17 і 13 років, які перебували на кризі ставка.

Фахівцям вдалося безпечно доставити дітей на берег. Працювали 9 рятувальників.