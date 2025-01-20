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На Буковині втопився 27-річний чоловік, а на Одещині вдалося врятувати дітей з криги

Трагедія сталася в селі Глиниця Мамаївської територіальної громади.

На Буковині втопився 27-річний чоловік, а на Одещині вдалося врятувати дітей з криги

У Чернівецькій області рятувальники дістали з водойми тіло 27-річного чоловіка, а на Одещині надзвичайники врятували двох підлітків із криги.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Трагедія на Буковині сталася в селі Глиниця Мамаївської територіальної громади. Відомо, що загиблий близько опівночі вирушив до річки Прут, імовірно з наміром її перейти. Надзвичайникам вдалося знайти тіло за найкоротший час.

До пошукових робіт залучили 41 рятувальника, 14 одиниць техніки, серед них – 5 плавзасобів та 3 безпілотники.

Тим часом на Одещині фахівці 3-го Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України врятували двох підлітків 17 і 13 років, які перебували на кризі ставка. 

Фахівцям вдалося безпечно доставити дітей на берег. Працювали 9 рятувальників.

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