Судитимуть зрадниць, які корегували удари по військових та медичних об’єктах в Одесі

Їх затримали у червні 2024 року під час того, як вони збирали інформацію про місце розташування одного з військових підрозділів.

На Одещині судитимуть зрадниць, які корегували вогонь по військових та медичних об’єктах в Одесі. Їх затримали улітку минулого року.

"Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох учасниць агентурної мережі за фактом державної зради, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України)", – йдеться у повідомленні Одеської облпрокуратури.

Встановили, що обвинувачені під кураторством співробітника фсб РФ збирали інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та важливих інфраструктурних об’єктів в Одесі.

Організаторкою агентурної мережі виявилася 23-річна місцева жителька. До злочинної діяльності вона залучила двох своїх подруг, які також підтримували дії агресора. Жінки власноруч написали та надіслали куратору заяви щодо працевлаштування в одну з російських спецслужб.

Упродовж декількох місяців трійця збирала та надсилала через месенджер текстові повідомлення, фото- та відеофайли і скріншоти Google Maps з місцями дислокації підрозділів ЗСУ, центрів комплектування та соціальної підтримки, госпіталів та ППО. Учасниці мережі встигли проінформувати окупантів про щонайменше 10 об’єктів.

За свою «роботу» жінки встигли отримати 500 доларів США. Також у разі окупації Одещини вони розраховували зайняти керівні «посади» в управлінні торгівлі.

Обвинувачених затримали у червні 2024 року під час того, як вони збирали інформацію про місце розташування одного з військових підрозділів. Наразі за клопотанням сторони обвинувачення вони перебувають під вартою.

Третя зловмисниця вже відбуває покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. З урахуванням співпраці зі слідством, щирого каяття, вчинення злочину у стані вагітності, суд призначив їй більш м'яке покарання, ніж передбачено законом.