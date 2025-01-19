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У Дніпрі викрили підпільне онлайн-казино, що належало сину підсанкційного бізнесмена-втікача

Дохід організаторів сягав понад 5 млн доларів щомісяця.

У Дніпрі викрили підпільне онлайн-казино, що належало сину підсанкційного бізнесмена-втікача

У Дніпрі викрили підпільне онлайн-казино зі щорічним обігом понад 50 млн доларів, що належало сину підсанкційного бізнесмена-втікача.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За інформацією слідства, казино надавало послуги азартних ігор із використанням криптовалют. До його роботи було залучено понад 120 осіб, які виконували функції менеджерів, круп’є та адміністраторів.

Під час обшуків зафіксували факти злочинної діяльності в режимі онлайн та вилучили гральне обладнання, електронні носії, мобільні пристрої, чорнові записи та інші докази. Правоохоронці також виявили схеми виведення коштів у тіньовий обіг за допомогою криптовалютних операцій.

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Попередньо встановлено, що дохід організаторів сягав понад 5 млн доларів США щомісяця.

Наразі слідчі готують клопотання до суду про арешт вилученого майна, визначають повне коло причетних осіб і незаконно отриманий прибуток.

Розпочато досудове розслідування за фактом шахрайства, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах ‒ ч. 5 ст. 190 КК України. Його здійснюють слідчі ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції.

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