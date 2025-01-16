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На Сумщині депутату райради присудили 15 років за державну зраду

Він підтримував росіян, спрівпрацював із ними під час окупації громади та закликав місцевих мешканців до перемовин. 

На Сумщині депутату райради присудили 15 років за державну зраду
Вирок суду (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ДПСУ

До 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна засудили депутата Охтирської районної ради на Сумщині за держзраду та виправдовування дій агресора.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі. 

"За публічного обвинувачення прокурорів Сумської обласної прокуратури депутата Охтирської районної ради VІІІ скликання від політичної партії «Наш Край» визнано винним у вчиненні державної зради в умовах воєнного часу та виправдовуванні дій агресора (ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 436-2 КК України)", – йдеться у повідомленні. 

Прокурор довів у суді, що під час окупації Тростянецької громади проросійський депутат почав співпрацювати з військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації. Зокрема, забезпечував їх продуктами харчування, надавав воєнізованим формуванням країни-агресора інформацію про оптимальні шляхи пересування територією, супроводжуючи їх як на власному автотранспорті, так і на їх військовій техніці.

Більш того, депутат, спекулюючи на необхідних життєвих потребах під час окупації, закликав місцеве населення Тростянецької громади до так званих «перемовин» з військовослужбовцями країни-агресора. Також він у соцмережах поширював матеріали, які є закликами до зміни меж території України. 

Зрадник схвалював та виправдовував заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України.

Обвинувачений не визнавав своєї провини, але його позиція повністю спростована зібраними доказами.

  • Від початку повномасштабного вторгнення Росії до суду скеровано понад 1 тисячу обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки.
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