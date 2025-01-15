Ексголову ВЛК на Київщині підозрюють в організації схеми визнання непридатності до служби

Ексголову ВЛК на Київщині підозрюють у допомозі уникнення від мобілізації

Колишньому голові позаштатної комісії при Бориспільському районному ТЦК та СП і його спільниці оголосили підозри через махінації з визнанням осіб непридатними до військової служби. За 10 000 доларів ділки допомагали чоловікам призовного віку в отриманні фіктивної групи інвалідності та зняття з обліку.

Як повідомили у Нацполіції, висновки щодо непридатності п’ятьох осіб вже скасовані.

Підозрюваний, обіймаючи посаду т.в.о. голови військово-лікарської комісії, організував схему з визнання осіб мобілізаційного віку непридатними до військової служби. Лікар без об'єктивних причин видавав довідки про нібито наявність у чоловіків захворювання. Завдяки цим довідкам потім чоловіки оформлювали групу інвалідності і їх знімали з військового обліку в РТЦК.

Його спільниця – державний виконавець Бориспільського відділу Державної виконавчої служби, яка виступала у схемі посередником. Вона передавала гроші та документацію.

Фото: Нацполіція На Київщині викрили схему уникнення мобілізації

За такою схемою непридатним до служби визнали п’ятьох військовозобов’язаних і виключили їх із військового обліку. За результатами проведення повторних медичних оглядів цих осіб Центральна ВЛК ЗСУ скасувала видані висновки про непридатність.

На підставі зібраних доказів слідчі слідчого управління ГУНП в Київській області повідомили про підозру двом фігурантам корупційної схеми. Дії вже колишнього т.в.о. голови ВЛК кваліфіковані за:

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення),

ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України),

ч. 5 ст. 27 ст. 336 (пособництво в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації),

а держвиконавиці - за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Підозрюваним вручені клопотання про обрання запобіжних заходів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили бланки медичної та соціальної документації, набої до стрілецької зброї та мобільні телефони. Після аналізу вилученої інформації буде надана правова кваліфікація діям інших осіб, задіяних в оборудці.