Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Російські штурмовики проникли в українські бойові порядки на Лиманському напрямку
Російські штурмовики проникли в українські бойові порядки на Лиманському напрямку
Україні потрібно розв'язати питання нестачі людських ресурсів і знизити мобілізаційний вік, ‒ Майк Волц
Україні потрібно розв'язати питання нестачі людських ресурсів і знизити мобілізаційний вік, ‒ Майк Волц
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії
Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії
Внаслідок вибуху у ресторані Чехії загинули шестеро людей, — Reuters
Внаслідок вибуху у ресторані Чехії загинули шестеро людей, — Reuters
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
ГоловнаПраво

Двом посадовцям ДСНС повідомили про підозри через розтрату 7 млн гривень

Чиновники переплатили на закупівлі 2000 планшетів. 

Двом посадовцям ДСНС повідомили про підозри через розтрату 7 млн гривень
Двом посадовцям ДСНС повідомили про підозри
Фото: Київська міська прокуратура

Прокурори повідомили про підозру заступнику начальника Центру зв’язку та управління ДСНС України та заступнику керівника одного з підрозділів Центру у службовій недбалості. Їх підозрюють у розтраті 7 мільйонів гривень на закупівлі планшетів.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі. 

Улітку 2022 року Центром проводилась закупівля 2000 планшетів на суму 51,9 млн гривень для забезпечення цифрового розвитку органів ДСНС України.

Підозрювані були відповідальними за проведення закупівлі, і під час дослідження ринку не забезпечили отримання належних та достовірних даних щодо цін на планшети.

Згодом за спрощеною процедурою закупівлі, порушуючи приписи Закону України «Про публічні закупівлі», визнали найбільш вигідною пропозицію підприємства-посередника, що пропонувало поставити планшети українського виробництва, які можливо було закупити у виробника на більш вигідних умовах.

Двом посадовцям ДСНС повідомили про підозри через розтрату
Фото: Київська міська прокуратура
Двом посадовцям ДСНС повідомили про підозри через розтрату

Під час досудового розслідування встановили, що унаслідок допущених порушень вартість придбаних планшетів була безпідставно завищена на 7 млн гривень. Ці гроші надійшли із держбюджету. 

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю на строк до 3 років, а також штраф до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies