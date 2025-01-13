Двом посадовцям ДСНС повідомили про підозри через розтрату 7 млн гривень

Прокурори повідомили про підозру заступнику начальника Центру зв’язку та управління ДСНС України та заступнику керівника одного з підрозділів Центру у службовій недбалості. Їх підозрюють у розтраті 7 мільйонів гривень на закупівлі планшетів.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Улітку 2022 року Центром проводилась закупівля 2000 планшетів на суму 51,9 млн гривень для забезпечення цифрового розвитку органів ДСНС України.

Підозрювані були відповідальними за проведення закупівлі, і під час дослідження ринку не забезпечили отримання належних та достовірних даних щодо цін на планшети.

Згодом за спрощеною процедурою закупівлі, порушуючи приписи Закону України «Про публічні закупівлі», визнали найбільш вигідною пропозицію підприємства-посередника, що пропонувало поставити планшети українського виробництва, які можливо було закупити у виробника на більш вигідних умовах.

Фото: Київська міська прокуратура Двом посадовцям ДСНС повідомили про підозри через розтрату

Під час досудового розслідування встановили, що унаслідок допущених порушень вартість придбаних планшетів була безпідставно завищена на 7 млн гривень. Ці гроші надійшли із держбюджету.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю на строк до 3 років, а також штраф до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.