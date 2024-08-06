Збитки на мільйони: судитимуть посадовців ДСНС, які купували техніку за завищеними цінами

Завершили досудове розслідування щодо посадовців ДСНС, які закупили комп’ютери за завищеними цінами, що спричинило збитки на понад 14 млн грн.

Як повідомили у ДБР, обвинувальний акт направлено до суду.

Встановили, що до закупівлі причетні начальник одного із підрозділів ДСНС України та начальник відділу цього підрозділу.Зокрема, у жовтні 2022 року оголосили тендер на 2 тис. 50 комплектів персональних комп’ютерів на понад 44 млн грн.

Закупівля проводилася через аукціон, на який заявку подало лише одне підприємство, яке продавало техніку за ціною, на 30% вище ринкової. Його і оголосили переможцем.

"Висновками експертиз підтверджується проведення закупівлі комп’ютерного обладнання за завищеними цінами та спричинення збитків на суму понад 14 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Посадовців ДСНС звинуватили у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

У червні їм повідомили про підозри.