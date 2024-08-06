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Збитки на мільйони: судитимуть посадовців ДСНС, які купували техніку за завищеними цінами

Посадовці закупили комп'ютерну техніку, переплативши 14 млн гривень.

Збитки на мільйони: судитимуть посадовців ДСНС, які купували техніку за завищеними цінами
Один із посадовців ДСНС
Фото: ДБР

Завершили досудове розслідування щодо посадовців ДСНС, які закупили комп’ютери за завищеними цінами, що спричинило збитки на понад 14 млн грн.

Як повідомили у ДБР, обвинувальний акт направлено до суду.

Встановили, що до закупівлі причетні начальник одного із підрозділів ДСНС України та начальник відділу цього підрозділу.Зокрема, у жовтні 2022 року оголосили тендер на 2 тис. 50 комплектів персональних комп’ютерів на понад 44 млн грн.

Закупівля проводилася через аукціон, на який заявку подало лише одне підприємство, яке продавало техніку за ціною, на 30% вище ринкової. Його і оголосили переможцем. 

"Висновками експертиз підтверджується проведення закупівлі комп’ютерного обладнання за завищеними цінами та спричинення збитків на суму понад 14 млн грн", – йдеться у повідомленні. 

Посадовців ДСНС звинуватили у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

У червні їм повідомили про підозри.

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