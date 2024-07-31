Реальні тюремні терміни отримали проросійські агітатори, серед яких і депутат ОПЗЖ

Реальні терміни ув’язнення отримали ще троє прокремлівських агітаторів у трьох регіонах України. Їм присудили від 3 до 5 років за ґратами.

Про це повідомили в СБУ.

Зазначається, що зловмисники вихваляли Путіна та підтримували війну РФ проти нашої держави. Також вони героїзували воєнні злочини рашистів.

У Черкасах до 5 років тюрми засудили депутата міськради, ексочільника місцевої фракції ОПЗЖ, який нав’язував оточуючим фейки кремлівської пропаганди. Він називав збройну агресію РФ проти України «внутрішнім громадянським конфліктом».Також він заперечував російські авіаудари по цивільній інфраструктурі нашої держави, у тому числі в Черкасах.У разі захоплення регіону посадовець сподівався стати місцевим гауляйтером.

Депутат вирішив втекти за кордон, але Служба безпеки завчасно викрила зловмисника і затримала його напередодні виїзду за межі України на початку серпня 2022 року.

У Кіровоградській області 3 роки тюрми отримала переселенка з Донеччини, яка в «Однокласниках» робила дописи на підтримку окупаційних угруповань РФ та російських «волонтерів», які їм допомагають.

На Хмельниччині до 5 років позбавлення волі засуджено ворожого агітатора, що розповсюджував серед знайомих газету терористичних організацій «л/днр» під назвою «Новоросія».

За даними слідства, прокремлівське видання зловмисник отримав через кур’єра з тимчасово окупованого Донецька ще до початку повномасштабної війни.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисників винними (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нещодавно СБУ затримала ще шістьох проросійських інтернет-агітаторів.