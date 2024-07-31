Через російську атаку дроном у Херсоні пошкоджені два автобуси

Російська окупаційна армія сьогодні, 31 липня, близько 13.00 атакувала дроном два маршрутні автобуси у Херсоні.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Близько 13.00 ворог з дрона атакував громадський транспорт у Херсоні", – написав він у телеграмі.

За словами Мрочка, пошкоджені два автобуси приватних перевізників, які працювали на 8 та 48 маршрутах. Інформація про поранених не надходила.

Під ранок 31 липня російська армія обстріляла передмістя Херсона з тимчасово окупованої території. Загинув 68-річний чоловік.