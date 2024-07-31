Міноборони за час великої війни допустило до експлуатації у ЗСУ майже 20 зразків гранатометів

Близько третини з них – вітчизняного виробництва.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України майже 20 зразків гранатометів. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Близько третини з них – вітчизняного виробництва. Іноземні зразки представлені гранатометами виробництва оборонних концернів США, Німеччини, Туреччини, Канади та Швеції.

Бойові можливості підрозділів Збройних сил України посилили підствольні, ручні, автоматичні та багатозарядні напівавтоматичні гранатомети різних калібрів. Більшість зразків цієї зброї мають калібр 40 мм. Проте є й потужніші - калібром 84 мм, зокрема, універсальний багаторазовий шведський гранатомет Carl Gustaf.

Для стрільби з гранатомета Carl Gustaf використовують кумулятивні, осколково-фугасні, термобаричні, протифортифікаційні, димові й освітлювальні боєприпаси. Це універсальна та ефективна зброя проти бронетехніки та групових цілей ворога.