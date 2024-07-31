На Дніпропетровщині суддю відсторонили від здійснення правосуддя через підозру у викраденні бізнес-партнера

Вища рада правосуддя відсторонила суддю Господарського суду Дніпропетровської області від здійснення правосуддя оскільки він замовив викрадення свого бізнес-партнера, повідомляє Державне бюро розслідувань.
За даними ДБР, «служитель Феміди» у 2017 році поза основною роботою вирішив отримувати прибутки від підприємницької діяльності. Оскільки суддям заборонено займатися бізнесом, він знайшов собі бізнес-партнера, на якого зареєстрував сільськогосподарське підприємство на території Сумської області.
З часом підприємство розширювалось, і гроші в його розвиток, у тому числі вкладав і партнер підозрюваного. Але суддю почало все менше влаштовувати керівництво компанією своїм напарником. В один з моментів він вирішив прибрати його з товариства, проте той безоплатно не захотів відходити від справ.
Тому суддя замовив представникам кримінального середовища викрадення напарника: за 17 тис. доларів США чоловіка мали позбавити волі та змусити підписати необхідні документи для переходу права власності на майно господарства.
Працівники ДБР задокументували всі протиправні дії судді.
Йому було повідомлено про підозру в організації замаху на викрадення людини та позбавленні волі, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, та здійснюваного протягом тривалого часу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.
Також підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.