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Повітряні сили показали відео знищення російського "шахеда"

Цей безпілотник збили на східному напрямку. Командувач Повітряних сил нагадав, що дрон несе загрозу і після збиття.

Повітряні сили показали відео знищення російського "шахеда"
Повітряні сили показали збиття дрона
Фото: скріншот

Командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував відео знищення російського дрона вранці 31 липня.

Цей безпілотник збили на східному напрямку. Відео бойової роботи по ворожій цілі опубліковано в Telegram Олещука.

"Пам’ятайте, що навіть після ураження ворожі ракети та ударні БпЛА становлять серйозну загрозу!" – наголосив він.

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