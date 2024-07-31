Цей безпілотник збили на східному напрямку. Командувач Повітряних сил нагадав, що дрон несе загрозу і після збиття.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував відео знищення російського дрона вранці 31 липня.

Цей безпілотник збили на східному напрямку. Відео бойової роботи по ворожій цілі опубліковано в Telegram Олещука.

"Пам’ятайте, що навіть після ураження ворожі ракети та ударні БпЛА становлять серйозну загрозу!" – наголосив він.