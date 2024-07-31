На Херсонщині за добу внаслідок російської агресії 1 людина загинула й 5 отримали поранення

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Антонівка, Новокаїри, Чорнобаївка, Одрадокам'янка, Комишани, Нововоронцовка, Берислав, Олександрівка, Вірівка, Тягинка, Новотягинка, Суханове, Ромашкове, Львове, Гаврилівка та місто Херсон. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури та сільгосппідприємство; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 46 приватних будинків.Також пошкоджено газопроводи, господарчі споруди, гаражне приміщення та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 – дістали поранення, з них – 1 дитина.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 9 дронів типу "Shahed-136".