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Унаслідок ударів по передмістю Херсона загинув чоловік, поранена жінка

Ворог провів обстріл з окупованої території. 

Під ранок 31 липня російська армія обстріляла передмістя Херсона з тимчасово окупованої території. Загинула одна людина – 68-річний чоловік. Ще одна людина, жінка 73 років, отримала травми.

У неї контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Про це повідомив у Telegram начальник Херсонської міської військової адміністрації Руслан Мрочко.

"Під ранок армія рф з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла передмістя Херсона. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік 68 років. Його тіло із-під завалів дістали рятувальники. У 73-річної жінки контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Медики на місці надали їй необхідну допомогу", – повідомив він. 

  • Херсон та область зазнають щоденних ворожих нападів. Росіяни б'ють по житлових будинках та інфраструктурі. Лише за понеділок окупанти поранили в області вісьмох людей. 
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