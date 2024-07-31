Унаслідок ударів по передмістю Херсона загинув чоловік, поранена жінка

Під ранок 31 липня російська армія обстріляла передмістя Херсона з тимчасово окупованої території. Загинула одна людина – 68-річний чоловік. Ще одна людина, жінка 73 років, отримала травми.

У неї контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Про це повідомив у Telegram начальник Херсонської міської військової адміністрації Руслан Мрочко.

"Під ранок армія рф з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла передмістя Херсона. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік 68 років. Його тіло із-під завалів дістали рятувальники. У 73-річної жінки контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Медики на місці надали їй необхідну допомогу", – повідомив він.