Росіяни обстріляли п'ять громад Сумщини

Сьогодні, 30 липня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили вісім обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 17 вибухів.

Зокрема, Есманьську громаду росіяни атакували мінометами та FPV-дроном.

Також FPV-дроном атакували і Юнаківську та Середино-Будську громади.

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, а по Білопільській – з мінометів.