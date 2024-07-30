ГУР: На аеродромі "Оленья" в Росії були пошкоджені одразу два бомбардувальники Ту-22М3

На двох стоп-кадрах показано, як Ту-22М-3, озброєний Х-22, під час зльоту вмикає свої форсажі.

Під час вибуху на військовому аеродромі "Оленья" в Мурманській області РФ пошкоджень зазнали одразу два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "Радіо Свобода"

"Мова йде про вибух над розташуванням літаків. Більше того, можу повідомити, що йде мова про пошкодження двох бортів Ту-22М3. І є відповідні номери бортові – борт №33 і борт №31. Борт №33 – це пробоїни верхньої частини фюзеляжу. І борт №31 – це також певні пошкодження", — заявив Юсов.

Представник ГУР додав, що відновлення бомбардувальників може зайняти у росіян декілька місяців. Ба більше, під час удару на аеродромі не спрацювала повітряна тривога.

"По датах можемо сказати про те, що йдеться про 25 липня. Інформація була повідомлена пізніше, власне після додаткової верифікації. І справді, 25 липня, орієнтовно 15:47 зафіксований подібний удар", – сказав Юсов.

Вранці 30 липня російська служба "Радіо Свобода" опублікувала супутникові знімки, які, зі слів журналістів, "показують відсутність слідів українського удару по базі стратегічної авіації".

Представник ГУР уточнив, що супутникові знімки "не єдине джерело інформації, на яке варто спиратися".

"Безумовно супутникові знімки – це дуже важливе джерело інформації, але характер пошкоджень і ураження різні і це, звичайно, не єдине джерело інформації, на яке варто спиратися. Але інформація підтверджена з різних джерел, і про сам факт цього інциденту ми вже можемо говорити як про те, що точно мало місце бути", — додав представник ГУР.