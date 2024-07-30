СБУ і Нацпол затримали двох осіб, які підпалювали авто військових і волонтерів на Київщині

Служба безпеки України і Національна поліція затримали двох зловмисників, яка підпалювали авто Сил оборони на Київщині.

Про це йдеться на сайті СБУ.

25-річний житель Черкащини і його 20-річна співмешканка виконували завдання окупанті. Вони шукали в інтернеті можливості легкого заробітку, і на початку липня цього року на їхнє "резюме" відповів представник РФ та запропонував їм гроші в обмін на знищення автомобілів ЗСУ.

Затримані прибули до одного із селищ на околицях Києва, де підшукували місця паркування військових авто. Коли машини виявили, то сфотографували їх і відправили "на погодження" своєму куратору. Отримавши дозвіл, зловмисники намагалися за одну ніч знищити одразу три авто - службовий мінівен ЗСУ, мікроавтобус і позашляховик, які волонтери завезли в Україну, щоб передати Силам оборони.

Фігуранти фільмували загоряння автотранспорту, щоб потім передати "звіт" росіянам. Через кілька годин після злочину їх затримали СБУ і Нацпол та вилучили запалювальну суміш і мобільні телефони з "інструкціями" ворога.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.